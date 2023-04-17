據《環球時報》報導，應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，中國國務委員兼國防部長李尚福上將4月16日開始對俄羅斯進行履新後的首次正式訪問。俄羅斯國防部稱：「這是他自2023年3月被任命為中國國防部長以來的首次外訪。訪問期間，俄羅斯國防部長紹伊古將軍計劃與中國國防部長舉行會談。雙方將討論雙邊國防合作的現狀和前景，以及當前的全球和地區安全問題。」

14日，中國國防部新聞發言人譚克非大校發佈的消息顯示，訪問期間，李尚福部長將與俄軍隊領導人舉行會談，參訪俄軍事院校。譚克非表示，近年來，在兩國元首的戰略引領下，中俄兩軍關係持續保持高位運行，戰略溝通、聯合演訓、務實合作等取得新進展，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷充實戰略內涵。

對於李尚福履新後的首次出訪為何選在俄羅斯，《環球時報》16日引述一位匿名軍事專家表示，軍事外交是國家外交的重要組成部分。兩國關係好，兩軍關係就好；兩軍關係好，兩國關係會更好，李尚福上將應邀訪問俄羅斯期間，兩國防長將具體落實中俄兩國元首在國際安全形勢、維護國家主權安全等方面達成的重要共識，進一步加強中俄兩軍的友好關係。

《環球時報》另引述北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華分析，中俄兩國同是在國際和地區安全事務中具有重要影響力的大國，兩軍本就保持有密切的常態化交流合作。「中國防長上任後首訪俄羅斯，既是深化軍事互信、充實兩國新時代全面戰略協作夥伴關係內涵的應有之義，也是就重大國際和地區問題及時交換意見、協調立場，為維護世界和平與安全貢獻力量的必然要求。」

2018年，時任大陸國務委員兼國防部長魏鳳和履新後的首訪也選擇了俄羅斯。對此，時任國防部新聞發言人任國強表示，魏鳳和此訪是落實兩國領導人關於發展兩軍關係重要共識的具體舉措，有助於深化兩軍務實合作，進一步豐富和發展兩國全面戰略協作夥伴關係。中方願與俄方共同努力，不斷推動兩軍關係向前發展，為維護兩國的共同利益、維護地區及世界和平穩定作出積極貢獻。

俄羅斯tsargrad電視台稱，中國國防部長對俄羅斯的訪問表明，兩國領導人之間達成的協議需要盡快履行。「中國國防部長李尚福對俄羅斯的訪問證明瞭兩國關係的穩固性。」俄羅斯「今日政治」網援引俄軍事專家的話稱，雙方將討論兩國軍隊進一步加強合作和安全問題。中國軍事專家宋忠平表示，中俄之間將會在多個領域開展軍方的交流，包括在軍事技術上的合作；在軍事演練和演習方面，也會開展廣泛的技術合作和業務交流。

3月22日發佈的中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明中寫道，中俄雙方將定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，加強包括現有雙邊機制下兩軍各項交流合作，進一步深化軍事互信。