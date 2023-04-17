中澳交流持續升溫，據澳媒透露，一個由15名澳洲公司高層和地方政府官員組成的代表團將前往中國，23日起對香港、天津、深圳的工商業中心進行為期6天的訪問。報導稱，這將是3年來澳洲第一個訪問中國的行業代表團。匯豐澳洲、澳洲電信、澳新銀行等公司都派出代表。

《澳洲金融評論報》16日報導稱，這次由澳中工商業委員會組織的團隊是澳洲政府支持下的第一個官方訪華商業代表團。代表團的重點將是討論澳洲和中國企業之間潛在的綠色能源合作。

報導稱，該代表團成員將會見香港政府高級官員，在墨爾本的姐妹城市天津會見商界領袖。代表團還將參觀南方城市深圳的科技園，並會見曾在澳洲留學、現在在中國工作的中國人。

隨行的墨爾本副市長里斯說，「我意識到這次訪問的重要性，因為這將是2019年以來第一個訪問中國的澳主要行業代表團」，「在國家層面上，近年來中澳關係緊張。但有跡象表明，情況正在改善，此次由商界和民間領袖組成的大型代表團訪問將有助於推動這一進程」。

澳洲商界其他領袖在過去1個月也訪問過中國，力拓、必和必拓的CEO等都是上月前往北京和海南島的全球商業代表。澳洲9news報導稱，西澳洲州長麥高恩已經啟程前往中國。另據澳媒透露，澳洲貿易部長法瑞爾預計將在未來幾周內訪中，總理艾班尼斯計畫今年稍晚訪問中國。