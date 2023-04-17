大陸「五一」假期臨近，很多人已經在規劃假期出遊計畫。4月15日起就可以購買五一假期首日的4月29日火車票。哪些出行線路比較熱門？根據央視報導，29日當天由北京前往西安、長沙、瀋陽等地的列車，只剩下少量餘票，部分方向的高鐵、動車票已經售罄。

另外根據線上旅遊平台數據顯示，截至15日上午9時，五一假期首日高鐵跨省遊搜索熱度比14日增長323％，熱門長線線路為北京－長沙、北京－武漢、上海－廣州、廣州－重慶等。還有不少旅客選擇提前一天，也就是4月28日出發，多條熱門線路的火車票，同樣較為緊張。

北京西站售票車間副主任尹世斌表示，從目前售票情況來看，29日去往西安、太原、鄭州、長沙、武漢方向的高鐵列車車票比較緊張，以上方向普速列車還有少量硬座。

中國鐵路南寧局柳州車站客運值班員候冉則說，目前車票預售的熱門是廣州、成都、雲南等方向。預計整個五一假期，柳州站將增加南寧、賀州等方向6趟車。