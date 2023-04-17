曾歷經2008、2009年金融危機的美國前財政部長鮑爾森（Hank Paulson）罕見接受媒體訪問，他對糟糕的美中關係感到非常擔心，並提醒當局如果美國限制大陸貿易與投資發展太過火，超出全球盟友與夥伴能接受的程度，最終的結果將導致美國被孤立。

金融時報報導，談到目前美國與大陸的狀況，鮑爾森不諱言，「美中關係處在崩潰邊緣，雙方的聯繫中斷，世界上發生許多令人不安的事情，但我最擔心的是美中關係。」

鮑爾森提到，目前可以看到拜登一直等待來自大陸的聯繫，但另一方面，大陸國家主席習近平正在扮演全球政治家的角色，實踐「扣除美國」的戰略，與世界各地的元首見面。

對此，鮑爾森警告，「如果美國限制大陸貿易與投資發展太過火，超出全球盟友與夥伴能接受的程度，最終的結果將導致美國被孤立。」鮑爾森相信美國總統拜登希望穩定美中關係，但國會中的議員們都提出非常強硬的論述，這讓狀況變得更為複雜。

鮑爾森擔憂國會低估大陸的能力、耐力及大陸與其他國家的關係，「我從不為大陸的爭議辯護，我討厭他們，但我們（美國）需要更堅強也更聰明，以一種實際可行的方式做事，但現在存在許多不確定性，未來甚至會更多，因此無法預測會發生什麼事。」