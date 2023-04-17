國道2號西向13公里（大湳交流道往南桃園交流道）昨天下午5點多，發生多輛機車闖入南下車道事件，讓汽車駕駛們看傻眼，有網友分析是因為導航沒切換機車模式，加上朋友出遊容易跟車才闖入國道。對此警方表示，目前已調閱相關監視器，正在聯絡機車騎士到案說明，將對其開罰3000元以上6000以下不等罰鍰，呼籲民眾勿騎機車上國道。

有民眾遇上這群闖入國道的機車群，將畫面拍下PO網討論，直呼「這群上國道太扯了吧」。照片中可見有5輛機車皆為雙載並行駛在國道上，引起網友熱議，網友紛紛留言回應「這段超常有機車騎上去耶」、「駕照是雞腿換的嗎？」、「三寶出沒請注意」。另有網友分析認為，應該是導航沒切換成機車模式，被導航帶上國道，第1台導航上國道，結果後面全部跟車，才會發生機車集體上國道的狀況。

國道警方表示，16日17時41分在國道2號公路西向13公里處，當天接獲桃園110通報多部普通重型機車行駛國道2號，立即派遣巡邏車前往攔查，另通知交控中心上游CMS字幕提醒用路人注意前方狀況。經由CCTV監看，機車行駛約1分多鐘後隨即由南桃園交流道駛離國道，目前依現有資訊循線追查中，正在聯絡當事人到案說明。

警方提醒，呼籲機車不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路，若違法行駛行駛或進入者，將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，呼籲用路人如有行經該路段並錄下該時段機車行駛國道影像，可至本局國道公路警察局全球資訊網線上檢舉交通違規專區上傳影像，以利後續舉發。