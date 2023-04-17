外媒報導，一份的外洩密件聲稱，台灣的防空能力脆弱，但台美國防單位都拒絕評論。對此，前空軍副司令張延廷建議，國軍需建構「共同作戰圖像」，有了它，國軍針對共軍奪取制空權行動的部署和火力反制，就能得到良好分配，共軍的目標也會被破解。

張延廷昨（16）日在政論節目《新聞大白話》表示，從大陸兩次環台軍演演練項目，如近期備受軍事專家關注的大陸國產航母山東艦在東部海域演練起降等可看到，共軍就是要奪取台灣的制空權、掌握戰區空優。

張延廷指出，共軍奪取台灣空優的手段有非常多種，如以彈道飛彈、巡弋飛彈等地對地飛彈，或是以軍機發射空對地飛彈攻擊，但國軍的共同作戰圖像還沒有建構得很完整。他並提到，國軍陸、海、空三軍都要有共同作戰圖像，因為他們各自都裝備了相當多型號的防空飛彈。

張延廷解釋，若是國軍有了共同作戰圖像，目標就會清楚，火力也就可以得到良好分配，共軍奪取台灣制空權的目標則會被破解。而一旦國軍掌握制空權，共軍就無法實施登陸作戰，台灣也就安全了。