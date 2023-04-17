天后王菲上月和男友謝霆鋒現身機場上演「世紀牽手」，16日兩人再一起同框北京，謝霆鋒還趁四下無人摸王菲的背，放閃到最高點。不久，王菲就和女兒李嫣到巴黎旅行。近日，有網友在大陸機場接駁巴士上偶遇王菲，可見她相當親民，沒有要求特殊待遇，化身老百姓坐在一般人的座位上，幸運網友更讚她私下沒P圖一樣漂亮，「又仙又美！太愛了！」

王菲上月11日和謝霆鋒快閃回到香港，據知她此行是陪男友工作，一從香港機場離開，王菲就以女主人之姿住進謝霆鋒的豪宅，謝霆鋒外出工作時，王菲便一人待在男友家，等謝霆鋒工作結束，兩人再一起外出吃飯，兩人再次回到北京後，八卦狗仔拍到謝霆鋒深情撫摸王菲的背，看似依舊熱戀中的情侶，謝霆鋒更因此被笑說是「最強戀愛腦」。

而王菲馬不停蹄，本月10日被爆現身巴黎購物，手提黃色提袋進入小餐廳吃飯，本人自帶光芒，身旁跟的不是男友，而是李嫣，母女倆還到塞納河畔野餐，王菲的男性朋友Ryan似乎也同行，引來粉絲稱讚王菲如今生活愜意。最近有人從米蘭回到大陸，在網上發文寫下：「米蘭回國見到女神王菲有點興奮激動啊！」，並稱讚她本人兼具美麗和帥氣。

另有網友說：「一個好消息：王菲已經從巴黎回國；一個壞消息：但是並沒有明示暗示說什麼時候營業」，似指王菲目前沒有要推出新作品的打算，而她2019年曾在飛往香港的飛機上被網友捕獲，該網友一度興奮說：「妳菲親口承認有新專輯的計畫，哭死」，還傳出她疑似試裝的照片，但至今「只聞樓梯響」，其他粉絲則回：「一首ost打發一下罷了」、「天后狀態真好」、「菲：能讓拍到已經很不錯了」、「她活著就好」。