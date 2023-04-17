以電信三雄3月EBITDA來看，以中華電年增率7.2%表現領先，遠傳為6.2%緊追在後，台灣大則為3.4%；再就3月稅後淨利與EPS來看，中華電3月年增率達14.4%，其次是遠傳的13.4%，與中華電僅些微之差，而台灣大則是衰退1.7%。

再進一步看三雄第一季稅後淨利與EPS，以遠傳年增率達18.4%領先三雄(如排除一次性收益仍有12.2%)，其次是中華電的6.4%，遠傳則是衰退0.3%；第一季達成率方面，以遠傳每股賺0.85元，優於財測的0.72元，達成率117%，其次是中華電每股賺1.24元，達陣財測的107~110%，台灣大部分，今年並未釋出財測。

另外，以電信業最大宗行動服務營收之絕對金額來看(以單純本業的行動服務)，3月排名並無改變，維持中華電、遠傳、台灣大。

中華電3月自結合併營收達185.1億元，年成長6.9%；歸屬於母公司業主之淨利為32.2億元，年成長14.4%，EBITDA為74.1億元，增加7.2%，稅後EPS為0.42元；中華電第一季營收542.1億元、年增5.7%；歸屬母公司業主淨利增加6.4%；EBITDA增加3.3%；累計稅後EPS達1.24元。

台灣大3月自結合併營收144.6億元，EBITDA為29.6億元，營業利益14.9億元，稅後淨利9.4億元，稅後EPS為0.33元；台灣大第一季合併營收430.2億元，較去年同期成長8%，EBITDA為86.8億元，營業利益42.9億元，稅後淨利為27.1億元，稅後EPS為0.96元。

遠傳3月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為73.34億元、27.09億元與9.37億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為3.2%、6.2%與13.4%，單月稅後EPS為0.29元。遠傳第一季合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為1.8%、5.0%與18.4%，達到223.05億元、79.45億元與27.54億元，單季稅後EPS為0.85元，年增率為18.4%，如排除業外一次性利益，年增率為12.2%。