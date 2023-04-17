昱厚表示，本次試驗是兼顧臨床設計與執行效益的最佳考量，針對控制不佳的中度至重度嗜酸性白血球表現型氣喘患者，加速驗證AD17002的作用機制與潛在療效，預計明年上半年將以此臨床成果申請新藥查驗登記用之中、後期階段臨床試驗。

氣喘是一種發炎性呼吸道疾病，患者會有胸悶、呼吸困難等症狀，嚴重影響生活品質。全球有超過3億人患有氣喘，台灣也約有200萬人罹患氣喘。其中，嗜酸性白血球型氣喘屬於嚴重型氣喘，肇因於血液中嗜酸性白血球過多，導致氣道發炎腫脹嚴重，此類型病患多半藥物控制不佳。

據市調機構Precedence Research的資料顯示，2021年全球氣喘治療市場規模達258億美元，而另一市調機構MarketResearch.com則預估全球嗜酸性白血球表現型氣喘治療藥的市場規模，將由2020年的99.01億美元，成長至2027年達983.55億美元，期間的年複合成長率高達38.99%。

昱厚指出，目前氣喘治療藥物多以症狀緩解或免疫抑制為主，AD17002則是透過與現有藥物不同的免疫調控，藉由誘導呼吸道上皮細胞產生第一類干擾素等機制，進行包含嗜酸性白血球在內等發炎因素的調控，並已在動物過敏氣喘模型試驗中得到證實。而當患者使用原藥物已無法穩定控制病症時，改用不同機制的藥物治療將可讓病情得到控制與改善，並能減少用藥量至每週兩次以下，大幅改善患者的生活品質。

AD17002透過鼻噴劑型自我噴入給藥，相當簡便且不須用力吸氣，加上屬於局部投藥，相較針劑、口服等系統性投藥具有更低的副作用。事實上，在AD17002用於治療同為呼吸道發炎的過敏性鼻炎臨床試驗中已經證實無明顯副作用，如今按照規劃進一步使用在氣喘領域，不僅造福更多病患，也提升AD17002藥物的經濟價值。