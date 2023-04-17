全台有近百萬人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症。止鼾牙套是阻塞型睡眠呼吸中止症（OSAs）治療方法之一，但僅6成患者配戴有效。

受限阻塞型睡眠呼吸中止症的篩檢率相當低，安克生醫與台大牙科合作，以通過美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA的智慧醫材「超音波智慧睡眠檢測」，十分鐘完成中重度呼吸中止症的風險評估，同時觀察患者上呼吸道組織結構及型態，作為後續治療之參考依據。

安克生醫李伊俐總經理表示，台大牙醫使用超音波智慧睡眠檢測，分析上呼吸道組織結構，有效辨認出戴牙套能成功改善OSAs的患者，減少花了冤枉錢卻效果不彰，同時耽誤治療時機，此項成果也是雙方合作的一大亮點。

此外，止鼾牙套皆採客製化，民眾須來回醫院數趟，才能得到最適合的牙套。針對配戴牙套成功率較高的患者，未來可透過「超音波智慧睡眠檢測」進一步輔助醫師迅速且精準的製作出適合的治療牙套，節省雙方寶貴時間。