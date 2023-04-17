昱厚表示，本次試驗是兼顧臨床設計與執行效益的最佳考量，針對控制不佳的中度至重度嗜酸性白血球表現型氣喘患者，加速驗證AD17002的作用機制與潛在療效，預計明年上半年將以此臨床成果申請新藥查驗登記用之中、後期階段臨床試驗。

據市調機構Precedence Research資料顯示，2021年全球氣喘治療市場規模達258億美元。另一市調機構MarketResearch.com則預估全球嗜酸性白血球表現型氣喘治療藥的市場規模將由2020年99.01億美元，成長至2027年983.55億美元，期間年複合成長率達38.99％。

氣喘是一種發炎性呼吸道疾病，全球有超過3億人患有氣喘，台灣也約有200萬人罹患氣喘。其中，嗜酸性白血球型氣喘屬於嚴重型氣喘，肇因於血液中嗜酸性白血球過多，導致氣道發炎腫脹嚴重，此類型病患多半藥物控制不佳。

昱厚指出，目前氣喘治療藥物以症狀緩解或免疫抑制為主，AD17002則透過與現有藥物不同的免疫調控，誘導呼吸道上皮細胞產生第一類干擾素等機制，進行包含嗜酸性白血球在內等發炎因素的調控，並已在動物過敏氣喘模型試驗中得到證實。當患者使用原藥物已無法穩定控制病症時，改用不同機制的藥物治療將可讓病情得到控制與改善，並能減少用藥量至每週兩次以下，大幅改善患者的生活品質。