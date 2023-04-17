由中華天馬世界書畫會舉辦「癸卯兔年天馬自行空書畫展」將自今日起至4月21日於台北市議會畫廊登場。主辦單位表示，此次共展出104幅書畫作品，皆為書畫會成員之創作，其相關作品皆具有深度及廣度，每一幅作品畫意生動，意境引人入勝。展現出現代與傳統融合中華傳統文化的深厚底蘊，而此次畫展不同以往的是，更是將前輩大師葉醉白及孫晉卿大師之作，進行公開展示，能讓民眾一飽眼福。舉辦此次畫展，期盼能引起民眾對傳統藝術的興趣，共同邀請更多有志者，一起傳承發揚中華優良文化。

據了解，天馬書畫會源自當代畫馬名家，ㄧ生愛馬畫馬，以潑墨法顯豪邁恣肆之氣，畫馬將軍葉醉白，被尊稱為天馬之父，創立了天馬畫派，其弟子孫晉卿拜葉醉白將軍為師，學習畫馬，深得其真傳，被奉為天馬畫派傳人。現任理事長王慶海為孫晉卿好友，亦習得天馬畫派精髓，融入了創意龍體字，以龍馬精神傳承在後。以葉醉白、孫晉卿、王慶海三位大師這一派所創作的天馬，更是以前從未有過的、繪馬全以動態為主，生動表現形式將天馬背後的精神意涵完美的呈現而出。

理事長王慶海表示，天馬畫派將持續發揚中華優良傳統文化。（圖/林洛安攝）
理事長王慶海表示，天馬畫派將持續發揚中華優良傳統文化。（圖/林洛安攝）

主辦單位中華天馬世界書畫會理事長王慶海表示，中華天馬世界書畫會與原有的「天馬世界書畫總會」，其主要成員、今後發展方向及其發展精神皆同，也以前輩畫家葉醉白、孫晉卿老師為標竿，且均以畫天馬為未來目標，並透過書畫的方式表現出馬的忠義精神，進而發揚中華優良傳統文化，而其最重要的是，希望未來不單單是將天馬的精神呈現書畫之上，也能與更多的現代藝術結合，透過更多元的形式呈現在大眾面前。

首次參展的于茂生中將則表示，自己雖入會不久，但是仰慕葉醉白、孫晉卿、王慶海三位大師已久，今有幸獲得邀請加入中華天馬世界書畫會，希冀未來與會內各位前輩大師共同將天馬畫派的精神傳承，並將其精髓發揚光大，讓更多的人了解天馬，愛上天馬，共同繪畫天馬。

中華天馬世界書畫會會員于茂生中將表示將持續學習並發揚天馬精神。（圖/林洛安攝）
中華天馬世界書畫會會員于茂生中將表示將持續學習並發揚天馬精神。（圖/林洛安攝）
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