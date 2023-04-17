由中華天馬世界書畫會舉辦「癸卯兔年天馬自行空書畫展」將自今日起至4月21日於台北市議會畫廊登場。主辦單位表示，此次共展出104幅書畫作品，皆為書畫會成員之創作，其相關作品皆具有深度及廣度，每一幅作品畫意生動，意境引人入勝。展現出現代與傳統融合中華傳統文化的深厚底蘊，而此次畫展不同以往的是，更是將前輩大師葉醉白及孫晉卿大師之作，進行公開展示，能讓民眾一飽眼福。舉辦此次畫展，期盼能引起民眾對傳統藝術的興趣，共同邀請更多有志者，一起傳承發揚中華優良文化。

據了解，天馬書畫會源自當代畫馬名家，ㄧ生愛馬畫馬，以潑墨法顯豪邁恣肆之氣，畫馬將軍葉醉白，被尊稱為天馬之父，創立了天馬畫派，其弟子孫晉卿拜葉醉白將軍為師，學習畫馬，深得其真傳，被奉為天馬畫派傳人。現任理事長王慶海為孫晉卿好友，亦習得天馬畫派精髓，融入了創意龍體字，以龍馬精神傳承在後。以葉醉白、孫晉卿、王慶海三位大師這一派所創作的天馬，更是以前從未有過的、繪馬全以動態為主，生動表現形式將天馬背後的精神意涵完美的呈現而出。

理事長王慶海表示，天馬畫派將持續發揚中華優良傳統文化。（圖/林洛安攝）

主辦單位中華天馬世界書畫會理事長王慶海表示，中華天馬世界書畫會與原有的「天馬世界書畫總會」，其主要成員、今後發展方向及其發展精神皆同，也以前輩畫家葉醉白、孫晉卿老師為標竿，且均以畫天馬為未來目標，並透過書畫的方式表現出馬的忠義精神，進而發揚中華優良傳統文化，而其最重要的是，希望未來不單單是將天馬的精神呈現書畫之上，也能與更多的現代藝術結合，透過更多元的形式呈現在大眾面前。

首次參展的于茂生中將則表示，自己雖入會不久，但是仰慕葉醉白、孫晉卿、王慶海三位大師已久，今有幸獲得邀請加入中華天馬世界書畫會，希冀未來與會內各位前輩大師共同將天馬畫派的精神傳承，並將其精髓發揚光大，讓更多的人了解天馬，愛上天馬，共同繪畫天馬。