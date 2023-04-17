現代人運動常與減肥、身體健康劃上等號，但越來越多研究發現，運動除了有益於外觀、生理健康外，更對智力有正面的影響。一項追蹤1千多位瑞典中年女性44年時間研究發現，心肺功能佳的女性，被診斷失智症的時間平均延後了9.5年。台灣復健科醫師王思恒表示，運動對心血管健康有極大的助益，可促進心血管健康，進而延緩、甚至預防失智症到來。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇瑞典研究並表示，「民眾不要只為了瘦而運動，而應該為了健康而運動。」他之前曾表示，運動不只能鍛鍊線條、改善三高、肥胖、糖尿病，還可改善心血管疾病等。

該篇瑞典研究為了解中年時期較佳的心血管健康與日後罹患失智症的相關性，自1968年起針對瑞典1462名中年女性，進行44年的隨訪，並於後續檢查其失智症的發生時間，結果發現，心血管較佳的女性罹患失智症的年齡平均延後9.5年。

研究人員認為，中年時期的心血管健康與日後失智風險有高度負相關性，促進心血管健康可能可以預防或減緩失智症，但研究人員也稱，兩者具相關性、但尚未能確定是因果關係。

王思恒表示，運動無法讓人長生不老，但運動能延後心血管疾病、癌症、失智的發生時間，將人們失能、生病的時間壓縮到最短。