南良表示，以在手訂單及客戶預詢訂單生產排程來看，除穩健訂單需求量，隨著客戶拉貨回溫，有機會創造營運逐季成長外，加上產品結構逐步轉向綠色生質材料的優化下，有助毛利率與獲利表現。

南良為高科技紡織與高分子複合材料領域供應商，產品跨足戶外休閒／水上水下／運動／鞋材／袋材／成衣／醫療／汽車內飾／特殊安全防護等產業，並為美國杜邦DUPONT指定的亞洲合作夥伴；生產及貿易據點遍及兩岸、東南亞、美洲、歐洲、澳洲、印度與中東地區。

南良指出，「醫療防護」及「環保永續」等新商機蔚為主流，加上主要國際品牌客戶對材料創新、綠色永續、數位體驗等的需求日益攀升，全球紡織產業已朝高值化邁進。

為掌握核心技術，爭取全球品牌廠長期合作關係，南良自2021年起開始積極轉型，加速全面推動「ECO-Family」綠色與再生材料，落實3R（Replace、Recycle、Reduce）訴求，助力保持良好國際訂單能見度。

展望後市，南良認為，目前紡織產業仍受終端市場需求疲軟及全球通貨膨脹等干擾，影響下游品牌廠商拉貨力道減緩。不過，近年深化與主要客戶更多新訂單合作機會，擴大全球業務接單動能，並透過綠色生質材料拉高產業高度競爭力。