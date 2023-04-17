現行各級學校的特教學生不斷增加，立委提案修改《特殊教育法》，每年特教預算應從4.5％提升到5％。不過教育部表示，112年度特教預算高達131.4億元，較100年度增加60％，已實質成長，因此不主張修法再提高特教經費。

根據現行《特殊教育法》規定，各級政府應從寬編列特殊教育預算，在中央政府不得低於當年度教育主管預算的4.5％；在地方政府不得低於當年度教育主管預算的5％。

立法院教育及文化委員會今天審查《特殊教育法》修正案，包括民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委萬美玲等朝野立委都提案修改《特殊教育法》第九條，要求提高特教預算比例。

萬美玲質詢指出，108學年各級學校特教生15.3萬人，到110學年已增加到17.1萬，2年期間就增加1.8萬人。但在教學現場，合格特教老師的比例不斷下降，反而是代理教師一直在增加，影響到特教生的學習權益。

潘文忠回應，中央政府112年度編列的特殊教育預算131.4億元，已較100年度82.1億元增加49.3億元，成長60％，特殊教育經費已隨教育主管預算成長情形逐年增加。

針對多位立委提案調增特殊教育預算比例，潘文忠說，這與教育部對特殊教育投資的重視精神與方向一致，針對部分亟需精進或挹注的政策項目，教育部也逐年依施政重點規畫增加預算挹注，因此建議不用修法來提高特教經費比例。

潘文忠指出，這次《特殊教育法》修法，行政院版本主張著重特殊教育學生參與及表意權，未來主管機關特殊教育諮詢委員會、鑑定輔導及安置委員會、各級學校特殊教育推行委員會，全面納入學生本人參與規定。

潘文忠進一步指出，為精進特殊教育師資及課程規畫，本次修正草案名定有關特殊教育相關的培訓及在職進修課程，應針對特殊教育學生及幼兒於普通班學習實況，聘請具有相關專業素養或實務經驗者擔任講師，使培訓的課程，更貼近實務狀況。