第41屆香港金像獎於昨(16)日圓滿結束，許多知名港星抵達紅毯，現場頓時星光熠熠，現年71歲的資深武打明星洪金寶，憑《七人樂隊》獲提名「最佳動作設計」，也與小他14歲的太太高麗虹一同踏上紅毯，夫妻倆的裝扮相當隆重，皆以紫色作點綴，頗有情侶裝之感，此外，兩人氣色與精神看來相當年輕，羨煞不少人。

昨天傍晚，洪金寶撐著拐仗與老婆高麗虹十指緊扣一起現身紅毯，只見洪金寶動作似乎有些緩慢，不過看來神采奕奕，顯然很高興能出席這麼重要場合。夫妻倆的衣著也非常隆重，洪金寶以黑色西裝加紫色領帶，而妻子高麗虹則穿上一襲點綴紫花的深藍色無袖牛仔禮服，優雅高貴，兩人皆以紫色點綴，相互搭配，相當合適。

洪金寶也在紅地毯受訪，感念工作人員的辛苦：「像這次（典禮）這麼隆重、這麼辛苦地，從這裡走到那裡，那麼其實不是我辛苦，是設計人們辛苦。」主持人問洪金寶有否耳目一新的感覺？洪金寶還幽默回應：「耳目兩新都有啊。」

洪金寶又寄語新一代：「香港動作片越來越少，如果有新的動作指導哥哥，可以讓動作電影再度蓬起來，我就真的好開心好開心。現在後輩都要努力。」主持人笑說今天洪金寶要跟後輩好好競爭一番，他則謙稱：「我有提名啦，我也不爭論了，留下給他們了！是給年輕人上啦。」高麗虹則全程站在老公旁邊，笑容燦爛，聽到洪金寶開玩笑也跟著甜笑，非常甜蜜。