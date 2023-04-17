美國喬治亞州35歲男子湯普森（LaShawn Thompson）入獄服刑3個月後就陳屍監獄，家屬指控他被床蝨「活活吃掉」喪命。

美國喬治亞州35歲男子湯普森（LaShawn Thompson）因傷害輕罪入獄，沒想到關了3個月後竟被發現陳屍獄中，家屬指控牢房太髒，導致湯普森被床蝨「活活吃掉」喪命，家屬更公布牢房佈滿灰塵、蟲子的可怕畫面，湯普森的臉及身體也覆蓋密密麻麻的小蟲子及蟲子啃咬痕跡。獄方報告也顯示，牢房髒到獄方人員必須穿戴防護裝備才能進入。

綜合《華盛頓郵報》（The Washington Post）、喬治亞州地方電視台「WSB-TV」、英國《衛報》（The Guardian）報導，湯普森2022年中因毆打輕罪被關進喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）監獄服刑，他因被診斷出有精神問題而被轉移至專門牢房，不料3個月後就被發現陳屍破舊的牢房中，遺體發現時牢房裡佈滿灰塵及蟲子。

湯普森家人的委任律師哈波（Michael Harper）12日發布聲明指控湯普森被蟲子及床蝨「活活吃掉」，13日哈波再召開記者會，指控獄方將湯普森丟包牢房後「任由他自生自滅」，他說獄方原本計畫將湯普森轉移至醫療觀察室，但從來沒有執行，「然後他們發現他死了，被這些床蝨吃掉」，「他們什麼忙都沒幫，什麼都沒有，他們發現他死在牢房裡，到處都是床蝨及蝨子，這就是他死掉的原因。」

他說湯普森雖然被診斷出精神分裂症，但入獄時身體相當健康。

最無法接受的恐怕是湯普森住在阿拉巴馬州的家人，在此之前家人完全不曉得湯普森被關進監獄，突然間就被通知家人的死訊。他們也透過律師公布牢房及湯普森遺體照片，畫面顯示牢房髒亂不堪，牆壁、地板、所有家具佈滿灰塵及黑點，他的臉部及軀幹也被蟲子覆蓋。

法醫驗屍報告並未明確點出普森的確切死因，不過確實提到湯普森的遺體有「非常嚴重」的小蟲蟲害，牢房也有「嚴重的床蝨蟲害」，報告也指出，湯普森的臉部、上肢、下肢有反覆抓癢留下的傷口。

家屬麥克雷（Brad McCrae）說，家人看到照片時都嚇壞了，「令人心碎，沒有人應該是那個樣子的，也沒有人應該看到那個樣子」，「照片糟到令人不忍直視。」

美國喬治亞州35歲男子湯普森（LaShawn Thompson）入獄服刑3個月後就陳屍監獄，家屬指控他被床蝨「活活吃掉」喪命。

獄方報告指出，第一名發現湯普森的獄方人員「嚇壞了」，沒有立即實施心肺復甦術（CPR），更令人遺憾的是，由於牢房太髒，後續一名獄方人員進入牢房時還穿戴防護服才進去。

針對湯普森家屬指控牢房太髒，富爾頓郡監獄回應表示正在調查湯普森的死因，並且已批准經費解決蟲害及疾病問題。

文章來源：Man found dead eaten by bed bugs in Atlanta jail, lawyer says
文章來源：Sheriff responds to claims inmate was eaten alive by bed bugs inside Fulton County Jail
文章來源：Man died after being ‘eaten alive’ by bugs in filthy jail cell, family says
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