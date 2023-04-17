美國喬治亞州35歲男子湯普森（LaShawn Thompson）入獄服刑3個月後就陳屍監獄，家屬指控他被床蝨「活活吃掉」喪命。

美國喬治亞州35歲男子湯普森（LaShawn Thompson）因傷害輕罪入獄，沒想到關了3個月後竟被發現陳屍獄中，家屬指控牢房太髒，導致湯普森被床蝨「活活吃掉」喪命，家屬更公布牢房佈滿灰塵、蟲子的可怕畫面，湯普森的臉及身體也覆蓋密密麻麻的小蟲子及蟲子啃咬痕跡。獄方報告也顯示，牢房髒到獄方人員必須穿戴防護裝備才能進入。

綜合《華盛頓郵報》（The Washington Post）、喬治亞州地方電視台「WSB-TV」、英國《衛報》（The Guardian）報導，湯普森2022年中因毆打輕罪被關進喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）監獄服刑，他因被診斷出有精神問題而被轉移至專門牢房，不料3個月後就被發現陳屍破舊的牢房中，遺體發現時牢房裡佈滿灰塵及蟲子。

湯普森家人的委任律師哈波（Michael Harper）12日發布聲明指控湯普森被蟲子及床蝨「活活吃掉」，13日哈波再召開記者會，指控獄方將湯普森丟包牢房後「任由他自生自滅」，他說獄方原本計畫將湯普森轉移至醫療觀察室，但從來沒有執行，「然後他們發現他死了，被這些床蝨吃掉」，「他們什麼忙都沒幫，什麼都沒有，他們發現他死在牢房裡，到處都是床蝨及蝨子，這就是他死掉的原因。」

他說湯普森雖然被診斷出精神分裂症，但入獄時身體相當健康。

It’s HORRIFIC how we treat people with a mental illness. LaShawn Thompson was found dead in his Fulton County jail cell, allegedly eaten alive by bed bugs, just months after he was arrested for a misdemeanor. https://t.co/MfqUQ0uxhd — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 14, 2023

最無法接受的恐怕是湯普森住在阿拉巴馬州的家人，在此之前家人完全不曉得湯普森被關進監獄，突然間就被通知家人的死訊。他們也透過律師公布牢房及湯普森遺體照片，畫面顯示牢房髒亂不堪，牆壁、地板、所有家具佈滿灰塵及黑點，他的臉部及軀幹也被蟲子覆蓋。

These are the conditions of the Fulton County Jail, where Lashawn Thompson was found dead, covered in lice and feces. At the time of his death, over 90% of his unit was severly malnourished. EVERY person had lice or scabies.



He was 35 years old. pic.twitter.com/OnQYGgo4ZL — Clara T Green (@ClaraTGreen) April 13, 2023

Lashawn Thompson was found dead in a Fulton County Jail cell in Atlanta with his body infested by insects, according to reports shared by his family’s attorney. https://t.co/2iHDLBG26Z — The Washington Post (@washingtonpost) April 14, 2023

法醫驗屍報告並未明確點出普森的確切死因，不過確實提到湯普森的遺體有「非常嚴重」的小蟲蟲害，牢房也有「嚴重的床蝨蟲害」，報告也指出，湯普森的臉部、上肢、下肢有反覆抓癢留下的傷口。

家屬麥克雷（Brad McCrae）說，家人看到照片時都嚇壞了，「令人心碎，沒有人應該是那個樣子的，也沒有人應該看到那個樣子」，「照片糟到令人不忍直視。」

美國喬治亞州35歲男子湯普森（LaShawn Thompson）入獄服刑3個月後就陳屍監獄，家屬指控他被床蝨「活活吃掉」喪命。

獄方報告指出，第一名發現湯普森的獄方人員「嚇壞了」，沒有立即實施心肺復甦術（CPR），更令人遺憾的是，由於牢房太髒，後續一名獄方人員進入牢房時還穿戴防護服才進去。

針對湯普森家屬指控牢房太髒，富爾頓郡監獄回應表示正在調查湯普森的死因，並且已批准經費解決蟲害及疾病問題。