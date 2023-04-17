巴西總統魯拉12日首次訪中，第一站是參觀位於上海的金磚新開發銀行，中國國際問題研究院開發中國家所長王友明撰文表示，別樣的行程安排凸顯魯拉濃厚的「金磚情結」，「魯拉三問」也發人深省。他強調，魯拉訪中效應將為後疫情時代的全球發展和國際秩序重構注入更多「金磚精神」和「金磚能量」。

魯拉日前在祝賀其政治盟友、前總統羅塞夫就任金磚新開發銀行長的致詞中提出三個「為什麼」，分別是為什麼世界貿易非得用美元結算？為什麼不是人民幣和金磚國家貨幣呢？為什麼世界如此兩極分化、富者越富、貧者越貧？

大陸《環球時報》17日刊出王友明專文指出，魯拉對金磚新開發銀行情有獨鍾，與其為金磚創始人之一的身分不無關係。他在過去擔任巴西總統期間，攜手新興經濟體中俄印創立了金磚合作機制，希望藉此平台為新興國家和開發中國家獲取與其經濟力量及綜合體量相稱的國際制度性權力。

為此，魯拉對金磚機制抱有厚望，多次公開呼籲「必須用金磚機制和南南關係來平衡世界地緣政治」，必須徹底改變國際體系不公正、不合理的「失衡」狀態，從而實現全球治理結構的再平衡。金磚新開發銀行更被魯拉喻為「促進世界更加平衡的偉大工具」。

魯拉再次當選總統後，立即兌現其競選期間「巴西將強勢重回金磚，加大與金磚國家的合作力度」的承諾，其外交新政致力於推動新興國家與發展中國家共同發展，尤其注重推動金磚機制與非洲發展的對接，致力於建立一個消除貧困、縮小南北差距、更可持續發展的世界。

王友明指出，近期魯拉打出兩張「金磚牌」擲地有聲，為訪中增色不少。一是主張金磚國家以本幣結算。為此，中巴兩國宣布以本幣進行貿易結算。此舉也高度契合魯拉的「金磚初心」：成立南方國家自己的銀行，用南方國家自己的貨幣結算。

二是提出組建由金磚國家等組成的「和平俱樂部」來調停俄烏戰爭。訪中期間，魯拉再次呼籲美國停止拱火行為，讚賞中國勸和促談的提議為和平解決危機提供了有益思路，並決定巴中兩國就此問題保持溝通，為和平解決「烏克蘭危機」發揮建設性作用。

王友明總結稱，在全球秩序處於解構因素和建構因素發生激烈碰撞之際，魯拉強烈的「金磚情結」契合時代變局下的國際政治新生態，這一情結與新興國家和開發中國家推動世界多極化及國際關係民主化的訴求，產生了同頻共振的效應。在構建公平合理的國際新秩序進程中，魯拉訪中帶來的效應必將在雙邊和多邊層面推動中巴關係、中拉整體合作和金磚機制建設邁向新階段。