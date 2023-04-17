Postgame scene in Boston: pic.twitter.com/wOCcNzWZe3 — Erica Weston (@EricaLWeston) April 16, 2023

紅襪17日再度於主場戰勝天使，在4連戰裡取得3連勝，賽後大量球迷包圍著天使隊巴士，拿著看板要爭睹客隊的大谷翔平。能夠在美國棒球古都波士頓吸引球迷包圍，大谷的魅力可見一斑，天使是美聯西岸的球隊，本季只會前來波士頓1次，錯過這次就沒了。

天使猛將沃許（Jared Walsh）曾經開玩笑說，大谷很早就超越美國一哥卓奧特（Mike Trout），因為大谷擁有很狂熱的粉絲。沃許說：「我有一次看到4個女孩坐在我們巴士的外面啜泣，只是因為她們發現大谷在車上而已。卓奧特雖然也是超大咖，但我從沒見過有女孩含淚在巴士外面等他。」

這場比賽是投手戰，紅襪2比1獲勝，大谷翔平4打數掛零，台灣好手張育成也是3打數繳白卷。大谷連續36場上壘的個人紀錄因此中斷，在日本旅美選手之中排名第5，與前輩松井秀喜並列。目前紀錄是鈴木一朗2009年在水手隊締造的連續43場上壘，其餘第2、第3、第4名全都是一朗的紀錄。

天使此戰仍派出左投德梅斯（Reid Detmers）主投，所以右打者張育成連續取得先發上陣機會，但是天使下一戰預計派出大谷翔平登板，他是右投手，因此張育成可能不會排上先發，對決大谷的機會不高。