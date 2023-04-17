俄羅斯總統蒲亭今天接見中國國務委員兼國防部長李尚福，凸顯北京加強與莫斯科接觸；李尚福則表示，中方願與俄羅斯合作，在兩國軍隊之間進行密切的戰略溝通。

美聯社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在會面一開始便盛讚俄中關係的整體發展。

根據克里姆林宮的一份會議聲明，蒲亭說：「我們同時透過軍事部門積極合作，例行性地交換對我方有用的訊息，在軍事技術合作領域互助，並在例如遠東和歐洲等不同戰區展開聯合演習，層面包含海上、陸地和空中（演習）。」

路透社則援引中國中央電視台新聞的報導指出，李尚福表示中方願意加強多邊的協調配合。

根據報導，李尚福表示「中方願意與俄國合作，為維護世界和地區安全穩定作出新貢獻」。

俄羅斯電視台（Russian TV）透過翻譯轉述李尚福的話說，中俄間「有很堅實的關係，超越冷戰時期軍事政治聯盟」，並說兩國關係「日益鞏固」。

他同時表示，俄中關係「已進入新紀元」。

法新社報導，李尚福將訪俄至19日。中國國家主席習近平才剛於3月底出訪莫斯科。當時在為期兩天訪問期間，蒲亭與習近平盛讚兩國關係進入「新紀元」，並針對中國為解決烏克蘭衝突所提的和平倡議進行討論。

莫斯科和北京於過去幾年加強合作，盼共同抗衡美國在全球的主導地位。自去年2月蒲亭入侵烏克蘭以來，俄中夥伴關係變得更加緊密。

中國試圖將自己描述成烏克蘭衝突的中立方，但華府指控北京當局考慮向莫斯科出口武器，中國方面否認華府指控。