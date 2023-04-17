香港女星「大笑姑婆」楊千嬅去（2022）年結束香港演唱會後，就與老公、兒子到處旅遊，也時常在社群媒體放上出遊的照片，日前她再更新近況，透露假期即將結束，準備回歸歌手身分舉辦演唱會，但有眼尖的網友發現，疑似她修圖太嚴重，導致背景的樓層扭曲，讓網友笑翻：「還不快跑！」

楊千嬅13日發長文透露近況，「這段時間一直讓自己歸於生活，做自己喜歡的事，感受細緻的過程，陪伴孩子成長，在這個過程之中，彷彿回到當歌手前的最初的我」，她覺得這段休息時間過得很愜意，似乎可以準備復工，「現在是時候重新啟航，為每位一同成長的你們，帶來新的驚喜」。

雖然許多歌迷都期待她的下一場演唱會，但她貼出的照片瞬間讓網友們歪樓，只見她靠在玻璃邊對著天空微笑，看起來十分開心。不過，可能是為了身材好看，被發現有修圖的痕跡，且後方的地板和影子已嚴重扭曲，讓網友不禁笑虧：「大廈變危樓了還不趕快跑！」

網友發現楊千嬅的照片因修圖太過導致扭曲。（圖/微博 楊千嬅）

事實上，這不是楊千嬅第一次被發現修圖，年初她貼出與老公在街上慢跑的自拍時，就有網友發現她臉頰附近的地磚產生變形，且她多次上傳自拍照時，由於顏色太過飽和，變得像一幅油畫，讓網友都嚇壞了。