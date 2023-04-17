南韓人氣女團BLACKPINK成員Rosé被傳出與大她16歲的演員姜棟元交往中，更有網友翻出兩人穿戴同款項鍊與外套的照片，還有人聲稱朋友曾巧遇他們並表示他們是「在交往」的關係，對此，Rosé所屬公司YG娛樂今（17）日做出回應了。

日前南韓各大社群平台出現「姜棟元和Rosé戀愛中」的相關傳聞與討論，而有網友翻出他們過去聚會時的合影，也發現兩人曾待過同款項鍊，加上有人聲稱曾在清潭洞某間居酒屋巧遇姜棟元和Rosé在約會，才讓此緋聞越鬧越大，而在兩人熱戀的消息曝光後，許多粉絲認為「認識的人有交集算什麼證據？」、「最近怎麼這麼多關於ROSÉ的謠言和人身攻擊？」、「再怎麼說是姜棟元，年紀也差太多...」。

對此， 據《韓國經濟》報導，YG娛樂也針對「姜棟元和Rosé戀愛中」的傳言回應：「這是藝人的私生活領域，難以確認。」而報導中也指出，Rosé與姜棟元聚會的合照是他們2022年在首爾參加Coex舉行的藝術展所拍的。

事實上，近期有關Rosé的負面傳聞相當多，其中Rosé一張跟朋友開心聚會的照片，竟被大陸媒體曲解為她在「吸白粉」，讓YG娛樂立刻出面闢謠，「部分在網路論壇、社群媒體等上面，所散播跟BLACPINK的Rosé相關的謠言，明顯是假消息，我們將會對侵犯公司藝人的人權、損害名譽的行為採取法律措施，目前正在掌控造謠跟散播謠言的人，之後會採取嚴正措施，絕不予以寬貸或和解」。

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