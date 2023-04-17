柏瑞投信指出，2月美債殖利率續處高位，使全球ESG投資級和非投資級企業債殖利率維持近年高檔水位。其中，投資等級ESG企業債券殖利率2月底來到5.24％，仍是相對全球公債具投資吸引力的保守型配置標的，在市場動盪、升息環境下續受投資人青睞。

據摩根大通3月公布的全球政府和企業所發行的綠色、社會和可持續發展連結相關債券的銷售金額統計，2月的ESG債券市場發行規模，創下自2015年統計以來同期新高，主因受綠色債券單月銷售500億美元帶動，顯示ESG相關債券的需求強勁。

而據彭博統計，2月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調降家數雖高於升評，但遭降評件數仍低於疫後平均。此外，2月全球投資級企業債指數未償金額增加，整體成分債券檔數維持逾1.2萬檔，但全球ESG非投資等級債券指數未償金額減少，代表企業審慎應對融資活動、或進行債務去化。

債市展望方面，柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，依量化模型顯示，3月市場風險趨避程度提高，產業配置仍偏好銀行、保險與原物料等產業，存續期間偏向拉長操作，以反映殖利率曲線趨平預測，未來將持續聚焦全球ESG與信用評級較佳企業與國家機構債。

另一方面，歐盟近年來持續推出相關ESG政策、中國也在十四五計畫中訂定綠能政策，料將持續推動ESG投資大潮。柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，近期受到美歐銀行業財務風暴的影響，市場恐對經濟前景轉趨保守，雖然多數仍維持經濟軟著陸的預估，但在不確定因素影響下，預料股市短期震盪幅度恐加劇。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，聯準會升息言論使2月股市下修，但觀察目前全球ESG企業股票的本益比已回落到近5年均值下方，浮現良好的中長期布局契機，待投資人信心逐步回穩後，可望再次回復上彈趨勢，但須留意股債市仍有波動風險。