天后張惠妹昨(16日)在高雄巨蛋完成為期3週、共10場的演唱會，雖然尾場天后因為失聲自責表現不好，一度淚崩，仍引來歌迷爭相安慰並誇讚她已經表演得盡善盡美，而張惠妹這回在高雄開唱，場場最後都有驚喜，大螢幕會出現「天后想對大家說的話」，最後一場則見她表示：「感謝高雄鐵蛋」，疑似暗指去年在台北小巨蛋的風波，令人莞爾。

張惠妹的「ASMeiR巡迴演唱會」去年4月在台北起跑，引來所謂的「阿妹條款」，在演唱會上要求觀眾穩住情緒、禁止跳動，雖然現場震動值並未超標，還是引來中華里里長率民眾到市政府前抗議，甚至下跪陳情表示因演唱會造成約20分鐘的晃動的確存在，當時的台北市副市長黃珊珊則緩頰說這並非藝人的問題，而是小巨蛋場地先天的缺陷。

今年，張惠妹帶著「ASMeiR巡迴演唱會」移師到小巨蛋開唱，沒了「阿妹條款」，張惠妹也像解開束縛帶著觀眾一起同樂，經紀人陳鎮川表示這回高雄演唱會「是狂歡版的ASMR！禁止跳動全面解禁」，並強調：「本來就不會叫大家不要站起來，看aMEI演唱會怎麼可能坐著看？！」而張惠妹這回在高雄演唱會最後都埋了小「彩蛋」，演唱結束後螢幕都會打上一小段話，例如「高鐵不等人」、「現在夜市還沒收」、「真的沒有安可！」、「收假了快回家」等。

昨張惠妹演唱會最終場，結束後的彩蛋則是「謝謝高雄鐵蛋」，歌迷看了都會心一笑，但她昨天其實是抱著病體開唱，據知她11日就已經喉嚨不舒服，緊急求醫仍未康復，唱到〈偏執面〉她難過哭了說：「我真的不想要給你們這樣演唱會，我很緊張我很慌，為什麼我的聲音不見了」，中場更崩潰說：「怎麼就唱不出來，怎麼辦？真的對不起你們，要不要找一天，我從頭唱給你們聽，想讓你們有很完美的回憶。」