和成大陸子公司配合大陸政府土地使用權徵收及整體廠區拆遷事宜，處分標江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮機場路115號國有土地使用權及地上房屋所有權，以及設備等，交易總額約人民幣4億426萬元(約18億新台幣)。

和成搭上軍工概念飆風，目前周、月、季均線均呈現盤整向上格局，已製成防彈陶瓷、防彈板、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等產品，後續將投入高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料。