台北市副市長林奕華表示，北市府配合普發6000元推出抽獎活動，是台北市經濟活動恢復正常的起點。（蔡佩珈攝）

普發6000元從清明連假起陸續入帳，台北市響應推出「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」，民眾4月1日起只要在北市店家消費滿200元，上網登錄發票、收據，即可獲1次抽獎機會，17日起活動官網開放民眾登錄發票，參加周周抽、四月抽、總抽、加碼抽等抽獎，有機會抱回500萬元現金、高級汽車、黃金等大獎。

台北市副市長林奕華表示，民眾動動手指登錄就可以參加，到友好特店消費還享有2倍抽，也提醒民眾不需要特別拆分發票金額，上網登錄1000元發票，即有5次抽獎機會，買越多可抽越多次。

林奕華強調，北市府配合普發6000元推出抽獎活動，是台北市經濟活動恢復正常的起點，鼓勵大家敢消費，享受台北市店家的優質體驗與商品，尤其現在國門大開，各店家也已準備好為國際觀光客帶來最友善消費環境。

產業發展局說明，民眾今起可在官網登錄消費發票或收據，單筆消費金額每滿200元以上，可獲得1組抽獎序號，在友好特店消費更可獲得2倍序號，單筆發票或收據最多100組序號。

產發局表示，民眾參加周周抽有機會拿黃金、4月抽則有百萬大紅包、Toyota電動車、3C家電等大獎，同時有各種加碼抽，舉例來說，為鼓勵民眾加入首波抽獎行列，並綁定雲端發票，活動首周推出「雲端發票早鳥加碼抽」，有SONY相機、悠遊購物金等好禮。

產發局表示，學生則有「學生加碼抽」，周周有機會抽Apple系列等好禮；母親節當周推出元氣能量椅、獨立式洗碗機、蒸氣烘烤微波爐等；為鼓勵台北市民踴躍參與本次抽獎活動，也規畫「市民專屬加碼抽」與總抽共同抽出各式家電與悠遊購物金等眾多好禮，消費登錄越多、中獎機會越大。