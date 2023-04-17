一名女網友表示，以前學生時期遇到頂大男生都很溫柔紳士，反觀出社會工作遇到學店男同事都很難相處，有的還會開黃腔，令她直搖頭 ，「自卑衍生出的自大真的很可怕」，呼籲女生們要多珍惜身邊的頂大男生，這番說法網友都不認同，「一個人的人格和學歷沒關係。」

原PO前天（4月15日）於論壇《Dcard》指出，以前學生時期認識的頂大男生朋友都很溫柔、紳士，且非常尊重周遭的人，反觀出社會後在職場遇到的學店男性不僅無法溝通，也很難相處，當她想和男同事討論公事，她提出自己想法後，對方誤以為她在嘲諷，講沒幾句就轉移話題，還會開黃腔，「那種自卑衍生出的自大真的很可怕。」

原PO表示，不想一竿子打翻所有學歷低的男生，也很努力說服自己別用學歷來評價他人，但實際和男同事相處過後，還是很難放下偏見，她建議女生在學生時期要多認識男生，「真的很後悔以前都把重心放在讀書上，沒有好好去了解身邊的好人，失去後才知道珍貴，女生真的要好好珍惜身邊的頂大男生。」不過原PO並沒有說明自己是畢業於哪所大學。

貼文曝光，網友糾正她的說法，「應該是說珍惜學生時期那些紳士溫柔的對象，這跟是不是頂大關係並不大」、「跟頂大男沒關係，跟妳自己有關，什麼樣的人，認識什麼樣的人，因為物以類聚」、「這跟頂大沒關係吧！之前跟頂大交往，也是邏輯跳針三觀不正」、「之前交過台大的男友， 表面陽光，私下是恐怖情人，所以學歷沒有一定」。