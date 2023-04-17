台鐵因應26日起調整列車時刻，印製10萬本時刻表，從25日起在各大車站提供旅客免費索取。
台鐵日前宣布，4月26日起調整列車時刻，西線、東線及南迴線運能都將提高，總共調整386列次，整體自強號運能提升8.7%（西線7.6%、東線及南迴線9.8%）。
旅客除了可上台鐵官網及訂票App「台鐵e訂通」查詢新的時刻表外，台鐵今天發布新聞稿表示，已印製冊本式時刻表10萬本，從25日上午8時起在台鐵各大車站提供旅客免費索取。（編輯：張雅淨）1120417
台鐵因應26日起調整列車時刻，印製10萬本時刻表，從25日起在各大車站提供旅客免費索取。
台鐵日前宣布，4月26日起調整列車時刻，西線、東線及南迴線運能都將提高，總共調整386列次，整體自強號運能提升8.7%（西線7.6%、東線及南迴線9.8%）。
旅客除了可上台鐵官網及訂票App「台鐵e訂通」查詢新的時刻表外，台鐵今天發布新聞稿表示，已印製冊本式時刻表10萬本，從25日上午8時起在台鐵各大車站提供旅客免費索取。（編輯：張雅淨）1120417
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