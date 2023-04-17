有民眾上網投訴，開車行經國道1號南下桃園幼獅交流道，上下班尖峰時間，看到路肩有一排車輛在排隊等著下交流道，若是在主線道等到交流道口才右切，會被正在排隊的車輛狂按喇叭，未料自己跟著排隊，卻遭檢舉吃了4000元罰單。國道警方表示，於非開放時段在路肩排隊下交流道是錯誤從眾行為，除轉請交通工程單位改善工程設計之外，最近一段時間將派員警巡邏車連續加強取締導正錯誤

民眾在網路上PO文指出，由於上班時間車輛眾多，往往會塞車，車輛都沿著路肩排隊等著下交流道。若是不排隊要由主線道在交流道口才要打右轉燈插進去，根本無法，也會被眾多正在路肩排隊沿線下交流道的車輛狂按喇叭（已嘗試過此做法），所以這狀況要怎麼解？這邊現在每天都還是這樣，不排隊給人青白眼＋按喇叭，甚至車靠超近根本不讓，排隊了被檢舉吃罰單。

網友回應留言也說，「沒開放當然不能行駛，路肩不是本來就不能行駛，只有限定開放路段跟時間，怎麼一堆人認為路肩想要走就可以走？」、你每天檢舉一輪，連續檢舉一個禮拜 他們付完28000後就回慢車道了（另外看這角度看這罰單，應該整排都被檢舉了，因為他就是正常要下交流道被按喇叭那個）」。

國道警方則說，國1南下楊梅幼獅交流道前，上班時間，下交流道車輛在路肩排隊停等是違規行為，反而影響主線匝道行駛，民眾明知違規以為大家路肩排隊就跟著排隊，變成從眾的錯誤行為，除轉請交通工程單位改善工程設計之外，最近一段時間將派員警巡邏車連續加強取締，「查到就開罰」導正錯誤，亦呼籲民眾遵守交通規則安全行車。