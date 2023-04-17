全體311家信用部中，逾放比率低於1％者計有277家，其中50家逾放比率為0，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為1,291.67％，較上月底1,278.74％，增加12.93個百分點。

農金局表示，將持續密切掌握信用部營運概況，瞭解問題予以協助，並強化監理工作，以監理與輔導並重方式，協助信用部健全經營，維持農業金融穩定發展。

國銀去年Q4每一行員貢獻201.8萬元 年成長13.9％
合庫銀27日起調整各天期存款牌告利率
2月失業率3.53％ 23年以來同月新低
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