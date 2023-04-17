農委會農業金融局表示，截至112年2月底止，全體農漁會信用部存款總餘額新台幣2兆2,087億元，較上月底的2兆1,994億元，增加93億元；放款總餘額1兆3,202億元，較上月底的1兆3,177億元增加25億元；逾期放款金額為34.68億元，較上月底的34.99億元減少0.31億元，逾期放款比率為0.26％，較上月減少0.01個百分點，較去年同期減少0.05個百分點。