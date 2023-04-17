晶圓代工大廠台積電全力衝刺先進製程，根據外媒報導，一位自稱是超微（AMD）的工程師在職缺網頁上透露正在開發Zen 6處理器，而且是採用2奈米製程，另根據超微在LinkedIn發布的職缺訊息，也確認Zen 6將採用台積電2奈米製程。

一名工程師在職缺網頁上表示，自己是AMD的高級工程師，從事Zen 4、Zen 5及Zen 6等項目工作，之後被轉貼到推特上，但不久之後貼文已刪除。

根據超微最新發布的職缺訊息，超微今年第一季正式展開全新Zen 6 處理器（CPU）核心架構開發，預計推出時程會落在2026年之後，將採用台積電2奈米製程，根據工商時報報導，超微2奈米CPU最快2025年下半年就會進入投片階段，也說明台積電2奈米建廠及量產時程並沒有太大變動。

工商時報指出，台積電將在台灣興建六座2奈米晶圓廠，其中，在竹科寶山二期興建的2奈米超大型晶圓廠Fab 20，將會興建P1～P4共四座晶圓廠，此外，台積電正爭取中科台中園區擴建二期開發計畫的建廠用地，將會再興建兩座2奈米晶圓廠。