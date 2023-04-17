陽明海運簽署加入海洋反貪腐網絡（Maritime Anti-Corruption Network／ MACN）平台，攜手航運產業鏈相關成員，共同打擊貪污行為，冀能透過成員之間的協力合作，促進國際市場透明競爭權益。

海洋反貪腐網絡（Maritime Anti-Corruption Network／ MACN）自2011年成立，目前全球已逾180家成員加入，旨在排除航運業的貪腐行為，藉由成員、學術、業界、主管機關間合作，制定反貪腐原則、分享策略與實踐、建立匿名回報系統、推動改革及強化產業對貪腐行為認識等，以提高航運業的誠信標準。

落實誠信經營、凝聚反貪腐共識為企業建立永續經營環境之基礎，陽明海運以團隊、創新、誠信、務實為企業經營理念，除參酌主管機關指引擬定公司｢誠信經營守則｣及｢誠信經營作業程序及行為指南｣交由董事會通過外，更於企業內部建置相關申報制度以防杜不正當利益之收受、加強法治之教育訓練及講座，避免侵害智慧財產權與涉及不公正之競爭行為，並深化公司員工誠信經營意識。

商業往來則要求供應商應檢具誠信經營聲明以維持雙方誠信商業關係；另更積極建立吹哨者檢舉通報與保護機制，包含提供獨立之檢舉信箱、受理匿名檢舉及檢舉人不因所檢舉案件而遭受不利處置與其懲戒責任減免之措施等，以積極從日常業務營運行為中預防弊端，未來透過國際倡議平台加入，將更進階強化商業倫理、企業競爭行為之誠信與遵法責任，落實公司治理要求。