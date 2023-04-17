高雄40歲陳姓男子在河堤抽菸影響到民眾，警上前勸阻，陳男卻因害怕自己的「賊身分」曝光，在盤查時謊報假資料，警識破後拿著假身分照片和陳男一一比對5官差異，沒想到竟開啟一場辯論大賽。3人從天亮辯到天黑，最後警不願耗下去，要求陳男按一下車鑰匙，停車格內的賓士車2顆大燈秒亮起，陳男再努力辯解也徒勞無功，於是拔腿狂奔，最後被警方撲倒在地，依竊盜罪、詐欺通緝案送辦。

鳳山分局員警巡邏時看見陳男舒服地在河堤邊大口「呼吸」，影響到多位散步民眾，警方上前勸阻，陳男也明白自己身揹「詐欺」、「竊盜」2條罪責，因此謊報假身分，但警方也不是省油的燈，拿著照片和陳男諜對諜。

員警看見假身分的照片與陳男天差地遠，告訴陳男「你跟照片長不像」，陳男秒回「那是國高中的照片」，員警說「照片沒戽斗」，陳男反駁「因為我瘦了」，員警仍不放棄，從眼睛講到嘴唇，每一次的進攻陳男都穩穩地撒謊守住，3人就這樣從天色還亮著時，一路過招到天色暗下。

最後警方也沒耐性再諜對諜下去，改從陳男的謊言中找尋線索，陳男前面向員警表示自己是從家裡走路來河堤的，但腰間卻掛著車鑰匙，於是員警要求陳男按一下鑰匙，這時3公尺外的賓士車燈隨之亮起，陳男當場破防，不過陳男也沒放棄，騙說是朋友的車，更當場打給朋友一起演戲。

員警還發現，陳男的賓士車居然掛著福斯的logo，一查發現是失竊車輛，當場戳破陳男謊言；最終陳男也黔驢技窮，自知無法繼續騙下去，趁警不注意時拔腿狂奔，沒想到才跑300公尺，馬上被警撲倒在地，相當狼狽，最後警方依竊盜與詐欺通緝案將陳男送辦。

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