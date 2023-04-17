在美國私募股權業者KKR運籌帷幄下，這家中國大陸第4大民營白酒公司，即將以每股10.78至12.98港幣的價格釋出4.907億股。若一切順利，預估可以籌資6.74億至8.115億美元。

同時，在27日公開發行後，珍酒李渡的市值應可上看54億美元。在預防IPO行情失靈下的綠鞋（Greenshoe）機制，若脫手另外7300萬股的選擇權，發行者還可以拿到1.22億美元。

珍酒李渡主要的商品就是白酒，這種在中國大陸被稱為國酒的無色蒸餾酒，在大陸的酒類市場中，竟有高達69.5%市占率，比葡萄酒在法國以及啤酒在美國的消費比重都要高。

KKR在珍酒李渡有16.2%股份，掛牌之後預計將減至13.8%，此IPO將是繼鋰電池製造業者中航鋰電（CALB），在2022年10月份新上市籌資13億美元之後，港交所今年迄今最大一宗。

今年景氣欠佳，根據路透社統計，傳統上是亞洲主要IPO樞紐的香港，2023年首季僅有5.083億美元的市場而已。不過，在阿里巴巴以及京東等大陸企都計劃分拆且上市之下，香港IPO情況可望在今年下半年還有明年出現榮景。