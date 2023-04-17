大陸國務院港澳辦主任夏寶龍赴香港考察，15日在國安教育日上發表講話，最受關注的莫過於提到維護國安與表達利益訴求不矛盾，遊行並非表達訴求的唯一方式。港媒透露，夏寶龍16日到立法會與全體議員交流時，主動澄清並非要禁止遊行，而是說「不是唯一方式」，更分享昔日在地方當官遇到市民「上訪」經歷。

香港星島網報導，香港回歸後首次有大陸中央領導人到港考察，而與過往中聯辦官員到訪時在宴會廳交流不同，夏寶龍與議員在平日召開大會的會議廳會面，夏寶龍、立法會主席梁君彥等人坐在主席台前特設的長枱，議員則坐於自己座位上。消息透露，夏寶龍曾問及梁君彥2019年反送中運動時示威者的破壞過程，並形容衝擊立法會就是衝擊法治、民主的象徵。

報導稱，夏寶龍發表約20分鐘講話，指議員要自覺維護政府施政威信，不像過往拉布、搶眼球，「不要覺得反對就是民主」，並主動澄清「遊行論」，強調非要禁止遊行。據聞，夏寶龍分享昔日擔任省委書記時，遇上民眾上訪甚至包圍，他當時帶有關人士到附近企業傾談，聆聽訴求，籲對方應找不同部門解決。

有建制派議員指出，夏寶龍重點希望從政者為民眾解決問題，有不同訴求可以表達，而議員作為管治團隊一部分，需多提建設性意見。據悉，夏寶龍提到香港以前有大量遊行，容易鼓動情緒，對社會沒好處，強調有遊行不代表就有民主。

報導稱，自從「遊行論」一出，正申辦五一遊行的勞聯口風也發生變化，主席林振昇表示，夏的說法雖非完全禁止遊行，但相信會增添工友考慮。近日有多位工友因嚴厲遊行限制、擔心「掛牌」被雇主貼標籤而打退堂鼓，也怕遊行被騎劫（要脅）。他已向警方表達，倘短時間內仍未獲批不反對通知書，便會撤回申請，改為小規模請願，目前撤回機會很大。