台北市議員李彥秀指出，據勞保局公布的勞保基金2022年未提存精算負債，數額已高達11兆4855億元，相較2021年10兆7639億元，又增加7216億元，平均每天負債增加20億元。她怒批民進黨完全執政七年了，蔡英文剩下一年就要成為「前總統」，不會覺得愧對臺灣人民嗎？

李彥秀今（17）日在臉書撰文解釋，平均每天負債增加20億元是什麼概念？就是臺灣人民不分年齡，每天只要睜開眼睛，每人平均又增加100元勞保負債。且光是勞保基金一項，每人平均就負債高達新台幣50萬元！

對於勞動部預算案規模，李彥秀表明，目前已近2000億元，可能成為僅次於國防部、衛福部、教育部的第四大部會；且今年已撥補的1170億、再加上特別預算300億及明年擬撥補的1000億，撥補預算達2470億元，可是勞保財務黑洞越來越大，然而行政院長陳建仁本月7日備詢時，竟還表示勞保改革時間點，還是要先搜集各方意見後建立共識。

李彥秀提到，蔡英文在2016年6月，上台剛滿一個月時，就和陳建仁大擺拍、大合照，成立第一個國家隊，「年金改革國家隊」（總統府國家年金改革委員會）。蔡英文還強調「現在不做，馬上就會後悔」，不要讓辛苦工作一輩子的民眾，還要擔心老年的經濟安全。

但對於蔡英文上述說法，李彥秀質疑，七年過去了，蔡政府除了獨裁以及極盡羞辱的「軍公教年改」外，民進黨又作了什麼？她怒轟重播七年前談話，蔡英文不會覺得愧對臺灣人民嗎？不會覺得愧對1000萬勞工嗎？

李彥秀還指出，「總統府國家年金改革委員會」網站委員會議資料，停留在2016年11月10日「第20次會議」，臺灣年金改革彷彿「時空暫停」，一切「歲月靜好」。李怒批，「歷史會記住這一天！臺灣人民會記住這些政客嘴臉！臺灣人民會記住民進黨的虛偽！臺灣子子孫孫會記住蔡英文說過的『2024之後不關我的事。』」

蔡英文「2024之後不關我的事」一話，出自中研院前院長李遠哲2022年10月12日接受專訪時透露，為蔡談及能源政策所做的回應。而「未提存精算負債」即為負債大於資產的數額，又稱潛藏負債。另勞保局報告也指出，2020年未提存精算負債是10兆2876億，2021年是10兆7639億元，2022年達11兆4855億；等於2021年時增加4763億，2022年暴增7216億。