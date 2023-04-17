手機晶片需求復甦不如預期，加上三星採用自製晶片，聯發科市占恐下滑，未來前景不佳，慘遭美系外資從「中立」降評至「賣出」目標價也從730元下修至620元，使得聯發科今（17日）股價慘摔將近6%。

美系外資認為市場尚未反映手機市場前景疲弱的狀況，預估今年聯發科營收年減17%，毛利率從去年的49.4%降至46.6%，營益率從23.1%摔至15.5%，每股盈餘從74.62元下修至42.21元，整體表現恐遜去年。

此事造成聯發科股價出現動盪，上周五收在748元，今早盤一度下殺至705元，重挫43元，慘跌將近6%，話題也引起PTT論壇網友熱烈討論，有內行人分析原因直指，市場競爭激烈，聯發科優勢被削弱。

網友表示，「之前是庫存太多，現在是單被高通搶了吧」、「都用台積電製程，mtk沒優勢了，合理的降評」、「這支之前漲成這樣才覺得神奇，手機都快被打趴了」、「高通最新晶片都導台積，發哥優勢點不再」、「被高通重新打回快老二時代，可憐啊。」

聯發科預計28日召開法說會，屆時市況看法、營運狀況與未來財務都將更加明朗，上周公布第一季財報符合財測預期，但累計2023年第一季營收為956.52億，較2022年第四季減少11.6%，較2022年同期也減少32.98%。