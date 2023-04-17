新冠病毒Omicron新的亞變種Arcturus（XBB.1.16）令印度當地新冠確診個案急增。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌17日表示，香港有數個檢測樣本驗出Arcturus變異株，但認為毋須擔心。

許樹昌17日在電台節目表示，目前有29個國家和地區出現Arcturus病例，香港也有數個檢測樣本驗出相關變種。許樹昌提到，該病毒傳播性較高，兒童患者出現眼角膜發炎相對較多，但病毒嚴重性未見增加，死亡和重症個案也沒有急升，暫時毋須擔心。

許樹昌認為，目前新冠口服藥對Arcturus仍然有效，新冠疫苗引起的T細胞反應亦有助應對病毒。至於民眾是否需要戴口罩，他提到香港解除口罩令後，仍有不少民眾佩戴，若屆時個案急升，相信民眾也會自覺戴口罩。

世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）日前指出，Arcturus的棘突蛋白中有一項額外突變，會令病毒傳染力以及潛在致病性增加，但沒有證據顯示會令重症率產生變化。