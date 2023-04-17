觀光餐旅業疫後大復甦，惟產業卻面臨服務業缺人缺工挑戰，朝IPO目標邁進的築間餐飲集團為「搶人」、加足馬力「拚了！ 除祭出基層員工「一年4次調薪、晉升」，並加碼實施主管階級享每半年「分潤制」，並發出社會新鮮人召集令，5月將在全台自辦3場招募活動全力搶人，釋出職缺包含內／外場服務員及計時人員、儲備幹部、儲備店主管等，同時亦積極爭取有餐飲店務管理經驗的轉職者應聘，今年度目標招聘1,200位餐飲專才，在今年畢業季前提早展開搶人計劃。

餐飲市場持續活絡，根據經濟部統計處數據顯示，2022年餐飲業全年營業總額8,653億元，年增18.9％，營業額及年增幅度雙創歷年新高，築間餐飲集團今年預計推出多個新品牌，包含3月剛加入營運的「繪馬別邸」，以及積極籌備中以和洋食為主的「NAKAMA肉匠屋」、以麻辣鍋為主軸的鍋物品牌等，也同步推動展店計劃，今年預計展店超過60家，門店總數將達200家，除此之外還佈局海外市場日本及美國。

隨市場運營能量翻轉，在內需人力短缺的情況下，築間董事長林楷傑霸氣祭出基層員工享「每季調薪、晉升」，等於一年有4次調薪的機會，並實施主管階級享「每半年分潤制」，優渥福利，搶才不手軟。另外，依海外展店計劃，員工可優先經內部徵選，有機會隨集團展店腳步外派到日本及美國，享難得的工作機會，築間餐飲集團進一步表示，此優化制度，除了能讓員工積極爭取榮譽外，同時也提供更廣的職涯舞台發揮。

林楷傑指出，今年集團啟動「築星計畫」，主要是廣納新世代求職者來參加徵才面試活動，透過1年紮實且完整培訓制度，跨品牌的實戰機會，可快速育成專業餐飲主管人才。集團首次舉辦北、中、南全台3場大型徵才活動，分別於5月20日在台北六福萬怡酒店、5月21日台中金典酒店，以及5月27日高雄萬豪酒店舉辦，可事前網路報名或至現場報名。當日林楷傑將率領集團高階主管親自一對一面談，把握每位應徵者，延攬各領域人才。

築間餐飲集團首次自辦徵才活動，預計招募職缺包含有，總部後勤單位、營運單位內／外場服務員、儲備幹部、店主管等。除了配合各縣市政府所舉辦聯合徵才外，持續強化與校園連結，預計將於5月份連續兩周於北、中、南三地自。

築間餐飲集團員工人數目前約3,000人，今年預計再招聘1,200名員工，基層人員起薪3.2萬元，內／外場服務人員平均薪資有4萬元，高於主計處公佈餐飲業平均薪資36,113元，店主管更是上看5.1萬元起外。而以2022年來說，年度相關獎勵晉升就超過3,000人次，林楷傑表示，公司獲利不吝與員工分享，同時集團擁有多品牌的發展策略，也相當具職場競爭力，職涯挑戰性。除此之外，提供完善的教育訓練課程、培訓及考核晉升制度，升遷管道多元且快速，而員工福利方面，每年提供健康檢查、三節福利、婚喪禮金、春酒餐宴及員工旅遊活動等，另外就職滿一年，公司還會頒發純金999生日金幣等優渥福利，對剛踏入社會的新鮮人來說，有一個完整的職涯規劃及福利制度。