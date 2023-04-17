受到金星進入雙子影響，直至5月7日，12星座感情生活可望迎來一些變化，塔羅牌老師艾菲爾指出，若想提升自己的桃花運，不妨從優點入手，積極參加社交活動、擴大人脈，才能提高遇見真愛的機會。

▍牡羊座

金星進入雙子座可以讓說話風趣幽默的你變得更有話題，有助於在社交場合更受歡迎，因此不妨多參加一些派對或聚會，結識更多的人，擴大交友圈。

▍金牛座

這時期可以考慮參加一些文化藝術活動，比如音樂會、藝術展等，如此一來就能更容易遇見有共同興趣的人，增加你的社交機會。

▍雙子座

金星進入你的星座，能讓你的魅力大增，不妨多參加一些社交活動，讓更多人見識到你的魅力；更重要的是要積極一點，主動展開戀愛攻勢，有助於提升自己的桃花運。

▍巨蟹座

金星進入雙子座會讓你的人際關係變得更加豐富，可以多參加一些聚會或聯誼活動，結識更多的朋友。同時，你也可以向身邊的親友打聽有沒有合適的對象，增加遇見真愛的機會。

▍獅子座

這時期可以多參加一些社交場合，展示自己的魅力和才華，吸引更多的注意力。同時，也可以多和朋友聊聊戀愛話題，向他們尋求建議或幫助。

▍處女座

金星進入雙子座可以讓你的溝通能力得到提升，不妨多參加一些談話性質的活動，比如講座、論壇等，這樣可以讓你更容易遇見有共同話題的人，增加社交機會。

▍天秤座

這時期社交活動會變得更加頻繁，可以多參加一些派對或聚會，展現自己的魅力和風度，同時多和朋友聊聊戀愛話題，向他們尋求建議或幫助，增加戀愛知識。另外，不妨主動和心儀對象展開交流，讓對方更加了解你。

▍天蠍座

這時期可以多參加一些社交場合，展現自己的魅力和神秘感，吸引更多人的注意力。同時多和身邊的朋友聊聊戀愛話題，有助於更了解自己的需求和期望。

▍射手座

金星進入雙子座會讓你變得更加活潑開朗，可以多參加一些戶外活動，比如旅遊、運動等，這樣可以讓你更容易遇見有共同興趣的人，增加社交機會。

▍摩羯座

這時期可以多參加一些職業性質的活動，比如研討會、交流會等，如此一來不僅可以擴大人脈，也能增加社交機會。同時，你也可以多和身邊的朋友聊聊戀愛話題，向他們尋求建議或幫助。

▍水瓶座

這時期可以多參加一些社會公益活動，有機會遇見有相同價值觀和興趣的人，同時也可以多和朋友聊聊戀愛話題，向他們尋求建議或幫助。

▍雙魚座

金星進入雙子座會讓你變得更加浪漫和敏感，可以多參加一些藝術性質的活動，比如音樂會、詩歌朗誦等，可以因此遇見有相同興趣的人，增加社交機會。同時，你也可以多和身邊的朋友聊聊戀愛話題，更了解自己的需求和期望。