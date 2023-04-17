對於國民黨總統提名，國民黨基層感到焦慮，國民黨立委鄭麗文喊話先徵召再整合，國民黨團總召曾銘宗今天也表示，黨團共識將是希望趕快徵召候選人，而現階段最強母雞就是新北市長侯友宜，建議加快速度徵召，不能再拖了，再拖會把好好一件事拖到壞掉。

曾銘宗說，侯友宜日前回母校說「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」，基本上已經可以確定是百分之百表態了，民進黨已經提名黨主席賴清德選總統了，國民黨是有制度的政黨，決策決定要徵召就要趕快徵召。

國民黨團書記長謝衣鳳表示，黨團會議當中，絕大多數委員都認同侯友宜是最強母雞，即便有少數不支持的，也認為國民黨要是能共同徵召侯友宜成為候選人，也一定會團結。而黨團內部的共同意見，是儘速徵召總統候選人，民進黨已經提名了，大家一致認為6月太晚，5月最適當。

謝衣鳳至於要如何徵召，是先徵召再整合，還是先整合再徵召，目前黨團內沒共識，但既然民進黨已經提出候選人，國民黨也應該儘速徵召。