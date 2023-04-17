全球因禽流感肆虐，大爆蛋荒潮，且研究顯示，禽流感會透過空氣傳播，且病毒還可透過鳥類傳染給人類，若疫情持續惡化，禽流感恐怕會因為鳥類的遷徙與傳播，成為全球的疫情噩夢。因此高雄醫學大學教授陳培詩與研究團隊成功地建立大氣中禽流感病毒的採樣技術，並對大氣中禽流感病毒進行定量，此項研究也榮登國際知名期刊《Environmental science ＆ technology》。

根據研究顯示，禽流感病毒可以透過空氣傳播，尤其像H5、H7亞型病毒，皆為高致病性病毒，H9甚至會與其他基因進行重組，造成更嚴重的疫情；且候鳥也可能攜帶禽流感病毒，在每年遷徙期間傳播至各地的禽場，引發禽流感的疫情。

高雄醫學大學精準環境醫學研究中心副執行長陳培詩教授與研究團隊成功地建立大氣中禽流感病毒的採樣技術，並對大氣中禽流感病毒進行定量，研究團隊利用此技術在候鳥棲息地收集大氣中禽流感病毒的樣本進行定量，以了解大氣中禽流感病毒濃度分布並評估其他的因素如何影響大氣中禽流感病毒濃度。

研究團隊花了近2年的時間，使用鐵氟龍濾紙收集候鳥棲息地的大氣中禽流感病毒樣本，並通過定量即時聚合酶鏈反應進行病毒RNA分析，包括H5、H7、H9的亞型病毒。

研究團隊將大氣中禽流感病毒的濃度的結果與氣象因子、候鳥遷徙期間各鳥種的數量進行了分析，發現較低的溫度與大氣中的禽流感病毒（包含A型流感病毒、H7、H9亞型）濃度較高有關，且在冷氣團影響期間，大氣中禽流感病毒H9亞型濃度也較高。

禽流感在候鳥遷徙期間，大氣中的H7亞型濃度較高，此外，特定的候鳥品種也會影響大氣中禽流感病毒濃度，其中包括尖尾鴨、小水鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、鳳頭潛鴨、反嘴鷸、黑面琵鷺、鷺鶿等，都與大氣中禽流感病毒H7、H9亞型濃度增加有關。

因此，空氣監測禽流感病毒或鳥種監測可能都可以對禽流感病毒的爆發提供警示，以降低禽流感對環境、公共衛生、經濟的損失。此項研究成果已發表於國際知名期刊《Environmental science ＆ technology》。