巳故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮與大陸男星竇驍交往4年，兩人將於本月18日峇里島舉行世紀婚禮，有網友拍到竇驍親自指揮搭建婚禮場地，並大手筆聘請120位保全，確保婚禮順利舉行，而今(17)日更有陸媒透露已經收到新人伴手禮與請帖，十分為小倆口高興。

有目擊網友透露，何超蓮16日一到當地六星級酒店，立刻展開拍攝婚紗照，其白色大露背婚紗曝光，從曝光中的照片來看，只見準新娘何超蓮身穿白色大露背婚紗，大秀白皙香肩與玉背，相當搶鏡，該網友也十分為他們高興，寫道：「兩個人的狀態都實在太好了，提前恭賀新婚！」

而今(17)日竇驍被拍到正在搭建婚禮場地，親力親為打點婚禮布置，而他看起來神采奕奕，狀態不錯、笑容燦爛，更有消息透露，他大手筆聘請120位保全，務必讓婚禮不受干擾、順利舉行。

據《新浪娛樂網》透露，已經收到了竇驍、何超蓮兩人的新人伴手禮與請帖，只見禮物上繡上兩人甜蜜接吻的Q版插圖，而請帖上寫著：「玲瓏骰子安紅竇，喜結連理共白頭」、「我們要開啟新的人生篇章啦，我們將共擔風雨同沐陽光，成為彼此更好的人。」