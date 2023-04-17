母親節訂位開跑，「王品牛排」最經典的尋人活動送龍蝦再度回歸！即日起至5月31日，只要媽媽的名字中有「玫」「瑰」「珊」「玲」任一字，平日來店消費兩客套餐，並出示姓名證件，即款待「法式焗烤龍蝦」一份（價值1,375元）。頂級牛排「THE WANG」也推出全新限定主餐「日本A5和牛」、「澳洲M8和牛」搭配管家級貼心服務，給媽媽最尊榮的母親節用餐體驗。

今年的母親節是5月14日，王品集團各餐廳已經開始接受預訂。最受民眾喜愛的「王品牛排」龍蝦尋人活動熱烈回歸，今年適逢王品牛排30周年，以品牌象徵「玫瑰」、「30」發想，只要媽媽的名字有「玫」「瑰」「珊」「玲」任一字，即日起到5／31期間，平日來店消費兩客套餐，出示姓名證件，就款待「法式焗烤龍蝦」一份。由於今年是品牌成立30周年，所以王品牛排加碼大放送，過去中一字只送半隻，今年只要中一字就送完整一隻龍蝦，中兩字也送一隻。

今年是王品牛排第四年舉辦母親節龍蝦尋人活動，過去以「秀／霞／淑／美」、「雅／婷／怡／君」、「芬/芳/華/麗」等指定名字，邀請多個世代媽媽一同參與，每次均獲得熱烈迴響。王品牛排慶祝成立30周年，主廚以經典「王品牛小排』搭配台灣消費者最愛「菲力牛排』，推出全新主餐「王品牛小排佐嫩煎菲力』（訂價1,790元），口感豐潤細緻的全熟牛小排，搭配軟嫩多汁的菲力牛排，款待媽媽一次享受兩種人氣美味。

繼王品牛排台北中山北店之後，4／25台北南京東店、4／26桃園中壢大時鐘店也以全新面貌亮相，明亮、現代感配色與更舒適的空間安排，加上新設VIP包廂，可容納多達18位賓客商務、家庭聚餐，升級用餐體驗。歡慶新裝亮相，4／25～4／28期間至王品牛排台北南京東店、桃園中壢大時鐘店消費兩客套餐，出示優惠畫面，也可款待「法式焗烤龍蝦」一份（價值1,375元）。

以極炙酥烤熟成帶骨牛排聞名的頂級牛排品牌「THE WANG」，希望帶給媽媽一個尊榮的母親節，全新限定主餐：「日本A5和牛」（平日晚餐訂價3,380元）選用日本鹿兒島A5等級和牛，主廚設計有肋眼、菲力兩款肉質可選擇，細緻鮮甜，風味無窮。另一新主餐「澳洲M8和牛」（平日晚餐訂價3,180元）採澳洲M8等級和牛牛小排，軟嫩多汁、口感豐富。加上「THE WANG」細膩款待、精緻烹調餐點與專業餐酒搭配、更有專人桌邊展演「期間限定現開法國空運活生蠔」、「伊比利生火腿沙拉」，5星級用餐體驗，正是「母親節大餐」最佳代名詞。