依公開資訊觀測站公布，111年上市公司平均每位董事酬金前十高分別為：國巨、台積電、中信金、大立光、元大金、開發金、力積電、台新金、光寶科及統一。

各家平均每位董事酬金依序為：8,766.4萬元、7,439.9萬元、6,246.5萬元、3,737.6萬元、2,830.8萬元、2,673.5萬元、2,527.2萬元、2,409萬元、2,382.6萬元、2,362.6萬元。

受到關注的是，上述是未加計員工酬金，若加計員工酬金，則台積電的「董事＋員工」酬金平均每位則首度突破1億元大關，達到1億3,874萬元，109年台積電加變員工酬金合計為為9,903萬元。

證交所表示，由於股東會年報編製時點晚於今天申報時點，可能因後續決議不同，而與今天公布董監酬金或有差異。另外，這次公布董監酬金為擬議數，實際數將會在明（113）年1月底公布。