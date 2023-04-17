新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）17日公布，3月非石油國內出口較去年同期縮減8.3％，比《華爾街日報》訪調經濟師預測的萎縮20％來得好。2月數據經修正後為年減15.8％。
月率方面經季調後，星國3月非石油國內出口月增18.4％，2月數據修正後為月跌8.2％。
繼2月年跌26.5％後，星國3月電子出口的年減幅22.3％。至於非電子出口年跌4.7％，相較2月的年減12.4％，跌幅明顯收窄。
新加坡3月非石油出口年減8.3％，減幅雖遠比預期緩和，卻是連續6個月萎縮，主要是前十大出口市場中，超過一半出現電子與非電子產品輸出雙雙下滑。
新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）17日公布，3月非石油國內出口較去年同期縮減8.3％，比《華爾街日報》訪調經濟師預測的萎縮20％來得好。2月數據經修正後為年減15.8％。
月率方面經季調後，星國3月非石油國內出口月增18.4％，2月數據修正後為月跌8.2％。
繼2月年跌26.5％後，星國3月電子出口的年減幅22.3％。至於非電子出口年跌4.7％，相較2月的年減12.4％，跌幅明顯收窄。
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