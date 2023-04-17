新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）17日公布，3月非石油國內出口較去年同期縮減8.3％，比《華爾街日報》訪調經濟師預測的萎縮20％來得好。2月數據經修正後為年減15.8％。

月率方面經季調後，星國3月非石油國內出口月增18.4％，2月數據修正後為月跌8.2％。

繼2月年跌26.5％後，星國3月電子出口的年減幅22.3％。至於非電子出口年跌4.7％，相較2月的年減12.4％，跌幅明顯收窄。