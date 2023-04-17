越成熟的香蕉，果肉跟皮的顏色會越深，吃起來也會較甜，不過一名微博網友近日拿手機近距離拍攝熟透的香蕉，竟看見無數隻像白米粉的小蟲子在蠕動，密密麻麻的蟲子藏在香蕉裡，讓他崩潰大呼「以後還讓我怎麼吃香蕉」。

一名暱稱「我和基友的日常」的網友近日在微博貼出一段影片，他拿著一根成熟到長黑斑的香蕉，剝開香蕉皮，露出已經熟透的深色果肉，不過鏡頭放大後，深色果肉裡竟藏著密密麻麻的乳白色半透明小蟲正在蠕動，噁心的畫面讓原PO嚇壞，「我之前全是咬出來再吐掉的...啊啊啊啊啊啊！」

影片PO出後，許多網友看了也崩潰，「活這麼大了，我本來沒必要知道這件事的」、「我以為香蕉絕對不會有蟲」、「我媽說這種最甜，所以我都吃了」、「果蠅幼蟲吧，楊梅裡多的是，乾淨著呢，優質蛋白」、「此生不再吃香蕉」，還有人表示「所以香蕉放久，憑空就有的一堆小飛蟲是這個長大了？」

不過吃香蕉好處多，日本曾有研究顯示，長黑斑的香蕉抗氧化能力最好，能增強免疫力。台灣營養師程涵宇則在臉書分享，吃香蕉能穩定血壓、補充豐富的膳食纖維、鉀、葉酸，維持心臟健康，促進消化，其中青香蕉營養價值最高，能幫助減重，糖尿病族群也能吃。但香蕉裡有磷、鉀，急性、慢性腎臟病患者不能多吃。