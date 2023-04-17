毒鴛鴦在摩鐵休息3小時，卻將家具大搬風，警方上門發現愷他命，2人卻推託是清潔婦偷懶沒掃乾淨。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

毒鴛鴦住賓館擾鄰遭逮，「桌面留粉末」栽贓清潔人員讓警傻眼。

鍾姓夫妻昨赴賓館休息3小時，期間不斷發生巨大聲響，又吵鬧、又砸東西，其他住客連忙報警，2人見警上門推託沒事，卻用櫃子頂著門，警方進門查看驚見屋內亂成一團，連插座盒蓋都被拆除，且在桌上查獲愷他命粉末、地上有殘渣袋，但毒鴛鴦卻全推給清潔人員，斥是大姊沒掃乾淨，讓員警也傻眼，全案依法函請裁處。

桃園警察分局中路派出所員警鄒淅之及廖玄穎，昨日21時50分許於轄內某汽車旅館執行旅賓館臨檢查察勤務時，接獲住客反映，有某間房傳出拖動家具、敲打物品的吵雜聲，疑似發生爭執。

員警立即前往查訪，經敲門，32歲劉姓女子前來應門，表示沒有發生事故，但員警見到門後用櫃子頂著，徵得同意進入查看，發現房內物品凌亂，連插座盒蓋被拆除，劉女和30歲鍾姓丈夫都表示這樣比較有安全感。

員警眼尖發現桌上有疑似毒品愷他命粉末、地上則有殘渣袋，2人卻推託可能是之前客人遺留，旅館清潔人員沒掃乾淨，經測試該粉末為毒品愷他命，全案依法函請裁處，依毒品危害防制條例將處2至5萬元罰鍰，並接受6至8小時的毒品危害講習。

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