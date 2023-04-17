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CLIPPERS LEAD WITH SECONDS LEFT ON TNT pic.twitter.com/SED1SvWHXt — NBA (@NBA) April 17, 2023

今天所有季後賽首輪賽事都會出現「下剋上」戲碼嗎？快艇17日靠著里歐納德38分、5助攻與5籃板，韋斯布魯克更在讀秒階段貢獻兩罰俱中與致命火鍋，最後以115比110力挫地主太陽，除了拿下季後賽首輪第1勝，也讓太陽主場優勢蕩然無存，接下來雙方G2將於19日續在鳳凰城進行。

杜蘭特首節表現完全失常，投4中0、得分掛零，戴文布克也提前兩犯纏身，造成太陽打完首節18比30落後窘境，快艇次節雖一度把領先擴大到16分，幸好杜蘭特及時睡醒，單節進帳17分，幫助太陽打完上半場，追成54比59局面。

但在第三節，太陽靠著克雷格、戴文布克、艾頓等人打出15比0超前攻勢，雖曾領先8分，快艇卻在前3節打完，追成81比81平手；末節形成互有領先局面，打到最後關頭，里歐納德與艾瑞克戈登階連投進3顆三分球，幫快艇領先6分。

杜蘭特最後1分24秒飆進三分球，把比數追成106比109，接著保羅兩罰俱中，雙方只差1分，接下來快艇連攻3波都沒進球，卻讓韋斯布魯克最後17.7秒兩罰俱中，韋斯布魯克接著更賞戴文布克火鍋，更把球砸到布克腳上出界，太陽只好送艾瑞克戈登最後7.9秒兩罰俱中，也讓勝負底定。

韋斯布魯克雖然全場投19中3，只拿9分、8助攻與10籃板，卻在最後關頭靠著罰球與火鍋將功贖罪，艾瑞克戈登19分，鮑威爾14分，祖巴茲12分、15籃板；杜蘭特拿下26分、11助攻與9籃板的準大三元，戴文布克也拿26分，可惜兩人仍然無法挽回場上頹勢。