受惠材料分析(MA)業務客戶需求持續暢旺及客戶委案天數增加，汎銓科技3月合併營收1.6億元，月增39.22%，年增18.04%，累計第1季合併營收達4.08億元，較去年同期成長8.67%。

汎銓表示，公司除持續精進檢測分析工法、擴增專業分析團隊，並持續評估針對全球各半導體產業聚落設立業務據點，擴大全球業務接單動能。

汎銓積極擴充兩岸營運據點之專業檢測分析團隊，自去年第一季汎銓整體員工人數約350人，至今年第一季員工人數已超過500人，為深化新進人員良好培訓及結合自行開發「智慧e系統」之生產管理系統等，不僅有效確保材料分析(MA)客戶委案交期快速回覆之高效率水準，以及檢測分析品質「再現性、一致性」與高精準度不失真等優勢，推升汎銓兩岸地區營運據點檢測分析量能較去年同期明顯增加，也同步帶動半導體上中下游客戶加大對於汎銓材料分析(MA)委案量。

汎銓已於去年下半年度擴大資本支出，大量引進最新型材料分析設備，預計自今年第2季起分析設備陸續到位，加上目前兩岸專業檢測分析團隊良好建置與培訓下，將有望明顯擴大材料分析檢測量能，助力未來營運更上層樓。